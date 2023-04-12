Ian初出道被指似樹熊坦言唔太喜歡️新歌MV為Hellosss不惜咬樹葉…
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Viu1HK報導：Ian初出道被指似樹熊坦言唔太喜歡️新歌MV為Hellosss不惜咬樹葉
Ian陳卓賢今日推出全新派台作品《抱抱無尾熊》，新歌可算係Ian出道作《二期大樓》2.0版，同樣形容一路支持佢嘅人全力support，等Ian可以向前開拓自己嘅路。而經歷幾年之後，Ian同歌迷Hellosss關係再昇華，變成樹同樹熊之間嘅關係，而樹係樹熊嘅生命中不可或缺嘅一樣嘢，變成依賴，所以呢首歌亦係送給Fans嘅禮物。
其實自出道開始Ian已被指似樹熊，不過佢話個人嚟講就唔係太喜歡，「有少少奇怪，身為男子漢無啦啦似樹熊，太得意！」但為咗Hellosss，Ian甘做一次樹熊，佢喺MV入面仲戴上針織樹熊帽同咬樹葉登場，咁可愛得唔得㗎！而新歌MV除咗搵到一班小朋友演劇團成員，仲有曾喺電視劇《無限斜棟有限公司》同佢合作過嘅鍾雪，以及憑電影《正義迴廊》入圍今屆香港電影金像獎影帝嘅麥沛東，Ian都話好開心可以同兩位合作，「鍾雪之前合作過，但合作戲份唔多，今次第二次合作。同麥東第一次合作，最近都有睇佢一啲電影演出，係好值得欣賞嘅演員，要多多留意佢哋嘅作品，我亦係好開心佢哋可以參與我呢個MV演出！」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]