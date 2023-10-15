現場實況Ian馬場唱情歌 派飛吻兼繞場一周 房屋署署長再追星 宋熙年...

現場實況Ian馬場唱情歌 派飛吻兼繞場一周 房屋署署長再追星 宋熙年…

Viu1HK娛樂新聞
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Viu1HK報導：現場實況Ian馬場唱情歌 派飛吻兼繞場一周 房屋署署長再追星 宋熙年「起痰」現場實況

Ian陳卓賢今日首次出席馬場活動，獲大批Hellosss撐場，其中房屋署署長羅淑佩再度現身追星，連主持宋熙年對住Ian講講吓嘢都突然「起痰」，可見Ian魅力非凡！

Ian獻唱三首歌曲包括《正式開始》、《抱抱無尾熊》同《留一天與你喘息》，雖然耳機偶有失靈，但Ian仍能保持水準，Respect呀！

表演完後，Ian連環派飛吻畀Hellosss，「陳佳麗」仲落台繞場一周，同Fans近距離接觸，揮手嗰陣笑到四萬咁口，呢個「陳式笑容」真係可以拯救世界呀！

網民點睇？

Ian bow tie look 正到爆，得體的表現，斯文又cute，演唱自然出色，令人睇得喜悦。

Ian好可愛，❤❤❤🎉🎉😊

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK

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