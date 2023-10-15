Ian曾著西裝打邊爐 想拍練騎馬拍古裝劇 AK生日「冷處理」？ 預告進…
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Viu1HK報導：Ian曾著西裝打邊爐 想拍練騎馬拍古裝劇 AK生日「冷處理」？ 預告進軍影壇 有署長Fans獲媽咪讚叻仔現場實況
Ian陳卓賢今日首次出席馬場活動，緊張又興奮，仲自認係「西裝控」，試過著西裝去打邊爐，真係估你唔到呀！難得入馬場會唔會小賭怡情呢？佢就話反而心思思想學騎馬，又「公開爭取」公司開古裝劇，成集睇佢騎馬就爽喇！笑Cry呀！Ian又公開感謝房屋署羅淑佩署長喜愛，仲爆媽咪因此激罕讚自己叻仔添呀！
講到Ian早排影MIRROR 5周年相時疑似被Fake跳起，佢就還原「案發過程」，仲笑認自己輸經驗，講講吓連中學參加陸運會嘅趣事都爆埋，真係「開心陳」上線好多料爆！
至於「最愛」嘅AK聽日生日，Ian就一貫「冷處理」，仲自爆因為要開電影而冇時間同AK慶祝，OMG！各位Hellosss終於等到Ian進軍影壇喇！想update更多Ian嘅近況，記得loop爆呢個資訊性max嘅喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK