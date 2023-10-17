現場實況Ian 皮褸Look現身化妝品活動任影 Hellosss逼爆商場「你條…
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Viu1HK報導：現場實況Ian 皮褸Look現身化妝品活動任影 Hellosss逼爆商場「你條呔好壞！」現場實況
Ian陳卓賢今朝9點幾現身化妝品活動，著皮褸嘅陳仔型到核爆，逾300個Hellosss無懼早起，逼爆商場見偶像。
其間Ian Chok爆為化妝品影硬照，喂呀，每個表情都Charm到，小編心臟不行了！Hellosss仲大嗌「陳卓賢你條呔好壞呀！」Ian鬼馬奸笑回「係咩！」
不過Ian堅係Sweet爆，同店舖員工影完相，就梗係唔會少咗Hellosss嗰份啦！全程逗留超過兩個鐘，真係好用抵用呀。仲講！快啲入嚟睇吓陳仔有幾正啦！
網民點睇？
Just can’t stop loving Ian! He’s so charming and stylish! 😍😍😍 Support him always! 😘😘😘 Hellosss from 🇲🇾
鬼馬奸笑🤣
好型仔！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK