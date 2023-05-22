現場實況Ian 生日應援展覽 5大打卡位珍貴手稿 Demo首曝光 Helloss…
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Viu1HK報導：現場實況Ian 生日應援展覽 5大打卡位珍貴手稿 Demo首曝光 Hellosss吹雞捐血用偶像的愛幫人️
[email protected] 下月9號踏入30歲生日，陳卓賢國際歌迷會（香港）由今日開始至6月30日，喺銅鑼灣時代廣場舉行「伊人森弦@Ian’s Asteroid I609」應援展覽！只見2樓中庭放有1.5米高嘅樹熊造型立體小卓賢，勁cute cute，俾一眾Hellosss瘋狂打卡。
然後再上5樓展區睇埋其餘4個打卡熱點，分別係「森境之門」，一入去就見到巨型背景牆，以偶像創作嘅歌詞拼砌成Ian畫像；「字字森跡」更首次展出Ian嘅手稿同Demo，極之珍貴。旁邊嘅「譜出森海」以「鯨落」為主題，利用投射螢幕將牆身同地面變成大海，中央更放有鯨魚雕塑，好有意境。最後係「編製森路」，從懸空裝飾喺地面投射《地球上的最後一朵花》文字嘅影子。
一班Hellosss今日亦喺現場打點，更呼籲偶像親身嚟打卡，歌迷會代表車車表示Ian知道佢哋想展出自己嘅手稿同Demo時，考慮咗一陣就應承。車車仲話愛Ian好似樹熊咁得意，「參加《造星》時呆吓呆吓好特別！」仲透露6月3日會同其他Hellosss去捐血，希望用Ian嘅愛幫助有需要嘅人。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]