Ivy So@COLLAR首演舞台劇要與Locker濕身？ 吳肇軒再演床上戲…
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Viu1HK報導：Ivy So@COLLAR首演舞台劇要與Locker濕身？ 吳肇軒再演床上戲 ️預告係史上最激 顏卓靈當眾肉搏做好安全措施
Ivy So@COLLAR、顏卓靈、吳肇軒、Locker林家熙合作演出舞台劇《百份百感覺2024》，今日齊齊出席記者會，其中「新丁」Ivy So話有啲壓力，因為未試過！吳肇軒同Locker大爆喺劇中同Ivy So有「少少」身體接觸，所以即刻認衰仔向「蘇蝦」道歉，仲話除咗排戲都唔再出街，相當爆笑！
吳肇軒意外自爆同Vida胡偉寶有激烈嘅床上戲，仲預告會比《Food Buddies》更激，所以佢最近積極健身，舞台劇暫時未公布有幾多場，唔知吳肇軒hold得住幾耐呢？同樣話要喪做gym嘅Locker，被爆同Ivy So有濕身戲！至於顏卓靈嗰part都唔惹少，佢自爆要喺6000人眼前「肉搏」，極度體力勞動咁話，咁火辣辣架咩？另外，Locker亦有回應被指喺poster上面嘅佢激似Tyson Yoshi，睇完片再留言講吓覺得Locker似唔似啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK