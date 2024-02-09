Phoebus George冇「大表波」唔敢騷肌谷劇「我哋得肥仔波！」️I…
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Viu1HK報導：Phoebus George冇「大表波」唔敢騷肌谷劇「我哋得肥仔波！」️Ivy So預告COLLAR開騷有性感造型洪助昇黎展峯胡卓希選心水女神
Ivy So蘇雅琳、Phoebus吳啟洋、George歐鎮灝、Aiden洪助昇、Andy黎展峯同Jason胡卓希等，今日出席ViuTV原創劇《飛黃騰達》記者會，Ivy自爆試過用5000蚊本買美股賺200，但拍完劇都唔敢再投機，事關蝕多賺少，仲劇透COLLAR演唱會籌備進度。Phoebus就被爆對投資有心得，可惜冇本咁話！佢哋又話如果收視好會派福利，但只推舉波仔騷肌，咦？莫非Phoebus同George想走數？George就爆金句喇！笑Cry呀！
此外，Aiden話大部分演員都係《全民造星》出身，開工氣氛超歡樂；Andy仲爆Ivy So係「萬歲王」。講到劇中女神雲集，三子就各有心水女神喇！想知邊個女女最受歡迎？記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK