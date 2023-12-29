Jace報復式出騷未止心癮 賣「瓜子」預告明宣布重大事情 關乎終生大事…
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Viu1HK報導：Jace報復式出騷未止心癮 賣「瓜子」預告明宣布重大事情 關乎終生大事？開個人演唱會？
Jace陳凱詠最近報復式出騷，今日又亮相投資活動啦！但佢笑話仲未止得晒休息一年嘅心癮，最最最心急係上大舞台演出！咁好快實現願望啦！嚟緊1月中就係佢同Jay Fung嘅MOOV Live音樂會，Jace透露近排開會揀歌，超期待到時演出咁話，又大讚Jay Fung呢位暖男勁照顧佢，所以佢都要挺身而出保護返佢，即場代Jay Fung宣布「佢唔會跳舞！」
至於Jace亦自爆聽日（30日）晏晝有件重大事情宣布，仲堅決不漏半點風聲，大賣「瓜子」！莫非係關乎佢嘅終生大事？抑或係宣布開個人演唱會？另外，Jace最近竟然被「扯上」多單騙局新聞，令佢哭笑不得。而講到投資心得，Jace自嘲係阿婆level，用曲奇餅罐儲錢？即刻睇訪問片聽Jace點講啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK