關心妍慈善紅館騷籌180萬超額完成衛詩重提日本吸毒因缺乏愛️
廣告
Viu1HK報導：Jade關心妍噚晚喺紅館舉行慈善演唱會，騷後拉大隊去慶功宴！籌備個唱期間Jade都不停嗌壓力大，如今順利完成佢都話鬆一口氣，兼覺得成件事好夢幻。呢次開騷佢親自邀請多位星級好友撐場，就連偶像孫耀威都專登搭飛機，last minute趕到紅館上台，難怪Jade話破紀錄碌爆人情卡！佢又特別感謝鄧萃雯仆心仆命為個騷，甚示表揚「鬼妹仔」Janice衛蘭努力背中文歌詞，全部嘉賓都係無私奉獻！
Jade開心指今次演唱會係超額完成，本應仲擔心籌唔到70萬嘅門票錢，最後竟然以兩倍多、即約180萬完成創舉，佢大讚香港人實在太有愛心，所以就算點辛苦都值得！之但係製作費最少500萬，要再等會計老公埋數，佢話希望唔使蝕、自資冚數太多。
講到愛囡楊榮心二度擔任紅館騷嘉賓，表現愈嚟愈淡定，呢次仲挑戰一個人升上台嚟個母女接唱，Jade亦勁讚囡囡好叻女，笑話估唔到個囡一啲都唔驚，又篤爆心心騷前無論瞓覺、去廁所、搭車都不停練歌，有付出就有收穫！Jade指之後會同囡囡食餐好嘅同去夾公仔，以視獎勵！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]