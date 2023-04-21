Viu1HK報導：Jade關心妍噚晚喺紅館舉行慈善演唱會，騷後拉大隊去慶功宴！籌備個唱期間Jade都不停嗌壓力大，如今順利完成佢都話鬆一口氣，兼覺得成件事好夢幻。呢次開騷佢親自邀請多位星級好友撐場，就連偶像孫耀威都專登搭飛機，last minute趕到紅館上台，難怪Jade話破紀錄碌爆人情卡！佢又特別感謝鄧萃雯仆心仆命為個騷，甚示表揚「鬼妹仔」Janice衛蘭努力背中文歌詞，全部嘉賓都係無私奉獻！