《造星V》大熱多人幫? Jason Loi Kakit無悔停學參賽 王鋒獲JayF…
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Viu1HK報導：《造星V》大熱多人幫? Jason Loi Kakit無悔停學參賽 王鋒獲JayFung點醒要Stay Hungry
《全民造星V》今屆回歸初心選仔仔，KC同王鋒首度現身記者會後，因為舞功精湛而被視為大熱。19歲嘅Kakit爆衫騷肌成為熱話；嚟自澳門嘅型爆鼓手Jason Loi同樣吸睛，4位大熱人馬各自分享「必殺技」，最搞笑係同樣被指似韓國舞王Rain嘅王鋒同Kakit，除咗自爆「剝衫價」外，仲齊齊玩自嘲，直認似足少爺占，仲話有阿占「加持」，信心大增呀！
至於Jason Loi就為咗參賽而延遲畢業，又犧牲咗同家人相處嘅時間，但喺《造星V》獲益良多，無怨無悔。KC就獲女友Win Win同[email protected]等教路，令佢同隊友相處更得心應手。唔知大家嘅心水又係邊幾位參賽者呢？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]