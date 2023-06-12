馮允謙提攜《造星V》⭐學員拍新歌MV 王鋒係唏噓樂手 雷濠權係Ba…
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Viu1HK報導：馮允謙提攜《造星V》⭐學員拍新歌MV 王鋒係唏噓樂手 雷濠權係Bad Boy?
JayFung 馮允謙最近擔任《全民造星V》藍組導師，除咗指導一班囝囝唱歌表演，仲俾參賽者實戰機會，精挑四位得意弟子王鋒、羅樂（樂樂）、雷濠權（Jason）和李嘉俊（Carson）上陣，為佢嘅新歌《尋找隱世巨星》拍MV，佢仲同四位弟子講「你哋今日嚟唔係做茄喱啡，真係有角色，我要睇到你哋有演技，緊唔緊張？」佢哋都話已向另一位導師韋羅莎（Rosa）取經學演戲，拍MV時可大派用場！
幾位囝囝會飾演一隊樂隊，王鋒就係一個唏噓樂手。Jay話揀王鋒做呢個角色係因為佢份人好正能量，思想好正面；而Jason就好乖仔，但拍攝時佢解開恤衫鈕扮壞孩子，Jay搞笑咁講「佢係隱性Bad Boy，同我一樣，內心都係Bad Boy。」
喺《全民造星V》節目中，Jay被花姐嫌太溫柔善良，擔心佢好難馴服一班學員。Jason話「以前只係覺得Jay唱歌好好聽，比賽認識佢之後，發現佢對我哋個個都好好，所以佢叫我哋嚟拍MV即刻到，多謝佢諗到我哋，好驚喜！」王鋒就話「我哋睇到花姐鬧Jay，唔知點解好想幫佢平反，好想好好保護佢，佢係我哋好可愛嘅脆弱小寶貝。」咁識賣口乖，抵Jay咁錫你哋嘅！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]