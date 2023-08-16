馮允謙推年度冧歌代港男送俾另一半自爆食完飯唔洗碗激嬲女友️
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Viu1HK報導：Jay Fung馮允謙近日拍新歌《收到收到》MV，新歌由Jay同Gareth Chan陳考威一齊作曲同監製、鍾雪填詞、Derrick Sepnio同蘇道哲負責編曲，而MV女主角就係Gareth Chan女友Yanny。Jay Fung坦言，每個男仔其實好清楚另一半對自己有幾好，《收到收到》呢首歌，正好用嚟送俾天下間所有女朋友，多謝佢哋對另一半無條件付出，so sweet！
Jay Fung又形容係一首口語化、容易入心嘅冧歌。「好多情侶，拍咗拖一段時間，可能會有啲拗撬，埋怨另一半叫你去打掃、洗碗、吸塵，甚至催促男朋友幾時求婚？幾時結婚呀？其實有咩唔好，女仔想結婚就係想同對方一生一世，that so sweet，男仔有時會misunderstand或者唔了解，呢首歌係話俾女仔知，其實男仔心裡面係知道，你做咁多嘢係為咗我哋好，多謝你哋！」
問Jay Fung同女友之間，有冇因為生活瑣碎事拗撬？佢坦言：「都有，例如女朋友煮完飯，想我即刻洗碗，但我想睇一陣電視先，但佢會覺得洗咗碗之後可以咩都唔使理，安心睇電視，其實佢咁做，都係為咗我好，為咗屋企乾淨啲！」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK