Viu1HK報導：Jay Fung馮允謙近日拍新歌《收到收到》MV，新歌由Jay同Gareth Chan陳考威一齊作曲同監製、鍾雪填詞、Derrick Sepnio同蘇道哲負責編曲，而MV女主角就係Gareth Chan女友Yanny。Jay Fung坦言，每個男仔其實好清楚另一半對自己有幾好，《收到收到》呢首歌，正好用嚟送俾天下間所有女朋友，多謝佢哋對另一半無條件付出，so sweet！