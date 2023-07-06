Jay Fung悼念CoCo佢好善良！ 透露年幾前合寫新作遺憾未能面世 《…
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Viu1HK報導：Jay Fung悼念CoCo佢好善良！ 透露年幾前合寫新作遺憾未能面世 《造星V》是非多擔心班仔受影響
樂壇天后CoCo李玟噚晚驚傳輕生離世，生前佢同過唔少歌手、音樂人合作，其中Jay Fung曾喺2019年同G.E.M.寫咗首《斷了》畀CoCo。Jay Fung今日出活動提起CoCo時一臉哀傷，表示好幸運認識到對方，仲有機會合作，佢大讚CoCo係一位善良嘅人，每次見面都獲對方鼓勵說話。而Jay Fung透露對上一次見CoCo係大約年幾前，同監製T-Ma三人合寫咗首歌《Love Myself》嘅demo，但可惜首歌冇機會面世，視為佢哋之間嘅重要回憶。
而《造星V》播映後掀是非風波，身為導師嘅Jay Fung直言最擔心班仔仔受影響，眼見決賽在即，會繼續做佢哋啲強大後盾。至於同門歌手Joyce久未露面惹嚟不少傳聞，Jay Fung指對方休息中，作為fans都好掛住Joyce。
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