Jay Fung恨同Jer 互飊高音 透露欣宜狀態漸漸好 乙女新夢感謝男歌迷…
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Viu1HK報導：Jay Fung恨同Jer 互飊高音 透露欣宜狀態漸漸好 乙女新夢感謝男歌迷的熱情
Jay Fung、台灣《金曲獎》「最佳樂團」得主宇宙人、乙女新夢同內地樂隊桃園十五点噚晚為維港騷演出，Jay Fung唔怕暈船浪，反而怕熱到要除褸，但明白做明星最緊要靚，唔Mind冇夏天。講到佢日前睇Jer演唱會，Jay Fung話坐頭排超好Feel，大讚Jer唱功好，想同對方 Crossover兼互飊高音，期待呀！
至於好友欣宜行蹤成謎，Jay Fung就話知道對方情況，但坊太多傳聞不便回應，自己當年都試過因為冇工開而情緒受困，依家日日忙到癲最開心，又笑認唔識睇中文有著數！Jay Fung又暗示《造星V》決賽會表演，最近都有安撫十強嘅情緒，尤其係要勉勵王鋒。
宇宙人就話得獎後請咗同事食飯，但唔敢嗌加人工，反而希望多啲嚟香港吸金。佢哋對Coco李玟離世感婉惜，大讚佢係華語樂壇最強嘅R&B女歌手。乙女新夢就話有Fans支持唔怕暈船浪，席間仲表演Cookies嘅《心急人上》，大讚Cookies係香港具代表性嘅女團。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]