Jay Fung喜獲歌神張學友加持 爆MC試作曲但唔可以太難聽 同明禎跳…
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Viu1HK報導：Jay Fung喜獲歌神張學友加持 爆MC試作曲但唔可以太難聽 同明禎跳足3晚 冇諗過未婚妻
「唱作王子」JayFung馮允謙嘅三場處男紅館騷，今晚尾場，當Jay Fung同林明禎跳完舞後，大晒驚人「港普」，將「3晚」、「嘉賓」講成「3萬」、「揸鞭」；又將「心地好」講成「身體好」，笑爆全場！其後Jay Fung再同另一位嘉賓MC張天賦合唱《世一》，當MC笑問佢會唔會唱自己作嘅歌？Jay Fung勁True咁話「好，如果唔太難聽！」最後Jay Fung兩度Encore回饋歌迷11年嚟嘅支持，趕及喺罰錢時間前完騷。
Jay Fung笑言擔心同林明禎共舞3晚會令未婚妻呷醋，但又想對方呷醋，仲自爆一直掛住綵排，根本未陪過專程來港嘅未婚妻，完騷後真心要補鑊喇！Jay Fung又自爆因為嗲哋叮囑佢唔好喺台上喪喊，所以強忍淚水，最希望自己事業有成後，爸爸可以安心退休歎世界。雖然操肌同忍喊好辛苦，但佢笑認講普通話最難，好彩明禎BB聽得明咋！至於MC呢，Jay Fung大讚佢夠義氣，自己上次做過佢嘉賓，今次一定要碌爆人情卡啦！
講到歌神張學友拍片支持，Jay Fung超級感動呀，因為爸爸同自己都係學友嘅Fans，但唔敢奢望下次開騷會請到學友做嘉賓喇！
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