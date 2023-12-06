「Double J」成限定組合搞音樂會 Jay Fung聽見「跳舞」即飆汗嗌壓…
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Viu1HK報導：「Double J」成限定組合搞音樂會 Jay Fung聽見「跳舞」即飆汗嗌壓力大 Jace笑談被林家謙窒佢變晒！
Jay Fung馮允謙、Jace陳凱詠以「Double J」限定組合，今日出席記招宣布於明年1月19日喺會展舉行唯一一場嘅《Klook Presents MOOV Live JAY 馮允謙 x JACE 陳凱詠》！
久未踏上舞台嘅Jace謙稱自己開騷經驗少，所以勁緊張，Jay Fung即開啟「暖男」mode安慰，又大讚對方好creative，Jace紅都面晒嗌怕醜！之後輪到Jace讚Jay Fung係才子，佢哋貼心畀定心理準備畀fans，預告到時開騷成程都會係互笠高帽！
講到全世界都敲碗話要睇Jay Fung跳舞，佢猛咁say no話好大壓力，趁機宣傳即將推出嘅新碟，仲叫「追風」背定歌詞到時大合唱！唔知佢哋會唔會為個騷整首合唱歌呢？另外，Jace為女團Lolly Talk嘅九展騷擔任嘉賓嘅感受又係咩呢？而佢最近終於同到林家謙合唱《隔離》，卻頻頻被mean謙「攻擊」，Jace搞笑「投訴」對方變晒，所以依家捨棄家謙要允謙！即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK