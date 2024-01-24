Marf 收馮允謙合作邀請勁興奮 拍MV遇寒流️7度堅持着短裙 Jay心痛…
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Viu1HK報導：Marf 收馮允謙合作邀請勁興奮 拍MV遇寒流️7度堅持着短裙 Jay心痛嘆愛靚唔愛命！
Jay Fung馮允謙早前透露2024年首支派台歌係同一位女歌手合作，答案終於揭曉！就係Marf@COLLAR！眾所周知Marf係Jay嘅超級fans，佢直言收到合作邀請嗰陣勁興奮「嗰陣我喺日本拍緊團綜，同時亦收到Demo，每次搭車我就狂loop呢首歌！」而原來早喺3年前，Jay擔任《全民造星IV》第四輪比賽嘅評判嗰陣，睇過Marf嘅演出後就已密謀合作！
新歌《All That I Want》MV有三個主要場景，第一個場景係佢哋喺黑膠唱片店邂逅，各自揀咗同一張唱片、播住同一首歌，齊齊進入幻想世界！之後轉場到山頂拍攝，當日寒流襲港，戶外只得7度低溫！着low-cut短裙嘅Marf凍到面青又手震，每拍完一個鏡頭，暖男Jay都即刻將外套披喺Marf身上，又貼心送上暖包、暖爐！Marf笑話一早做好凍死嘅心理準備，最後仲凍到冇晒感覺，所以聽到Jay勸話換件暖啲嘅衫，都被佢一口拒絕！Jay勁心痛歎謂「愛靚唔愛命！」至於最後一個場景就喺「熱九」懷舊巴士內，臨完成拍攝前，Jay送Marf自己最新嘅唱片《IN GOOD TIME》，更好窩心咁簽名加留言，Marf秒變「迷妹」勁happy！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK