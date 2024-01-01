Jeffrey首跟Fans倒數迎新年 high爆 爆六膠House warming玩膠Game…
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Viu1HK報導：Jeffrey首跟Fans倒數迎新年 high爆 爆六膠House warming玩膠Game Snoopy挑機廣東歌嗌崩潰
Jeffrey魏浚笙、《全民造星V》參賽者Snoopy詹仕偉、李嘉俊、鄧家杰同炎明熹今晚喺沙田出席倒數活動，吸引大批Fans迫爆商場，Jeffrey同Snoopy獻唱時仲High爆落台握手，場面墟冚！
首次出席商場倒數活動嘅Jeffrey，希望2024年身體健康，仲笑談噚晚喺新城頒獎禮嘅髮型被指似《十兄弟》一事，EQ好高㗎！講到佢最近搬新屋，Jeffrey就話《膠戰》Family已經去咗house warming，估唔到仲有遊戲玩，呢班人「真心膠」㗎！
至於喺台灣來港倒數嘅Snoopy，自認廣東話大有進步，但要唱Lolly Talk嘅《三分甜》都差啲崩潰，多得好兄弟解救咋！想聽吓港、台男神嘅新年願望，睇就知啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK