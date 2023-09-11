Jeffrey想扮《咒術迴戰》五條悟遊街 組5膠樂團指定阿正吹X 欲邀Do…
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Viu1HK報導：Jeffrey想扮《咒術迴戰》五條悟遊街 組5膠樂團指定阿正吹X 欲邀Do姐拍MV齊浸溫泉？️
Jeffrey魏浚笙今日出席米線活動，除咗試食新品外，仲不斷派心同單眼，電暈一眾姐姐呀！講到今廣告海報加入日本動漫元素，首次化身「撕漫男」嘅Jeffrey高呼好正，仲自認係動漫迷，同老友Tyson Yoshi一樣由細到大睇《龍珠》，仲話想Cosplay一位Hit爆嘅動漫人物行街添！
講到佢喺第三首solo歌《失約巴黎》嘅彈結他shot型爆，Jeffrey笑認「指功」一流，仲即席晒「神之手」，又話想5膠一齊學樂器開騷，仲指定「頭號咖啡豆」阿正要學「吹X」，笑Cry呀！
最近同Do姐老友鬼鬼嘅Jeffrey，仲話想邀請前輩做MV女主角，咦？莫非想同193鍊過？想知Jeffrey希望同Do姐拍咩場口？記得收睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK