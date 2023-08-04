Jeffrey車牌筆試終合格沾沾向岑珈其報喜抵死向王丹妮發「家姐卡」

Viu1HK報導：Jeffrey、Louise王丹妮首次出席汽車活動，二人心心眼大叫興奮！Jeffrey更乘機報喜，指考車牌筆試終於pass咗，依家只係淨路試未考，希望一take pass！講到之前爺爺岑珈其知道佢fail筆試有取笑，Jeffrey話一收到合格成績都有輕輕喺group講，攞番個彩！