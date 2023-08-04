Jeffrey車牌筆試終合格沾沾向岑珈其報喜抵死向王丹妮發「家姐卡」
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Viu1HK報導：Jeffrey、Louise王丹妮首次出席汽車活動，二人心心眼大叫興奮！Jeffrey更乘機報喜，指考車牌筆試終於pass咗，依家只係淨路試未考，希望一take pass！講到之前爺爺岑珈其知道佢fail筆試有取笑，Jeffrey話一收到合格成績都有輕輕喺group講，攞番個彩！
已甩P嘅Louise就傳授路試tips畀Jeffrey，不過問到佢手車辣唔辣？佢笑話老公羅孝勇坐佢車會投訴，又話啱啱搬咗新屋有車位，係時候可以物色新車，而Jeffrey就話等有車牌先再考慮買車，到時就「駕輕就熟」，大晒成語係叻嘅！即將推出第三首歌，Jeffrey直言要努力籌旗，又謂之前唱完個沙灘騷對戶外演出情有獨鍾！至於問到二人有冇機會合作？Jeffrey即刻向Louise發「家姐卡」，笑死無命賠呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]