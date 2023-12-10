林明禎取巧回應疑遭尹光「抽水」與Jeffrey成CP落力搵銀望合作跳唱…
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Viu1HK報導：林明禎取巧回應疑遭尹光「抽水」與Jeffrey成CP落力搵銀望合作跳唱歌林柏宏密密來港驗收廣東話 即場撩妹放電
Jeffrey魏浚笙同林明禎因拍電影《飯戲攻心2》成CP，呢日佢哋孖住現身馬場event搵真銀，受訪時預告之後會密啲以「情侶檔」出現，甚至即場搲撈添，真係點夠佢哋玩？除咗廣告，呢對CP話想出合唱歌，仲要係跳唱嘅，好吸引呀！
見明禎BB今日勁開心，原來家姐、細佬嚟咗陪佢返工，呢家人嘅基因真係令人葡萄！不過BB話佢哋聽日就飛走，佢要一個人孤零零過聖誕節啦！至於講到日前同光B出活動，網民質疑光B好似「鹹豬手」明禎，明禎靈機一觸取巧回應！
同場仲有「老公」林柏宏，首入馬場既興奮又期待，仲話啱啱睇咗一場賽事，但就冇小賭怡情，因為自覺冇財運呀！單計今年，柏宏已經係第5次嚟香港，唔知佢啲廣東話有冇進步呢？即場考試，睇吓佢接唔接到招啦！另外，講到失落金馬影帝，佢話一啲都冇唔開心，可以參加金馬60係榮幸，又戥好友方志友攞獎開心添！主演新劇勁hit，柏宏飾演渣男角色，佢自己又點睇呢？即刻去片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK