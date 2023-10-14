陳蕾分手️感痛苦拒聽慘情歌 Jeffrey再封阿正「凶鈴感女神」欲奪初…
廣告
Viu1HK報導：陳蕾分手️感痛苦拒聽慘情歌 Jeffrey再封阿正「凶鈴感女神」欲奪初吻現場實況
Jeffrey魏浚笙、豹哥陳蕾今晚現身戶外音樂會。上個月宣布同御用音樂監製男友Mike Orange分手嘅豹哥，就拒絕透露分手原因，佢話用咗好多方法度過痛苦時刻，包括唔同嘅friend，更一度避開聽慘情歌。
至於同監製男友一直合作無間，豹哥話都要啲時間回復呢個工作關係，佢相信自己會有更多創作空間。而出年3月3就會舉行紅館騷嘅豹哥，竟然希望洪嘉豪同MC唔好上台搞事喎！
而Jeffrey着住皮褸唱歌，佢話有一刻諗過除咗掟落台，最後放棄咗！小編巧失望呀！今晚佢仲有唱兒時偶像謝霆鋒嘅歌，仲希望可以同佢拍戲，俾前輩打都冇所謂。
Jeffrey近日封阿正女神，今晚佢終於醒起個朵係「凶鈴感女神」，但講到同阿正拍MV要Kiss，佢即刻嫌棄人初吻唔係俾佢喎！想笑？睇片啦！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK