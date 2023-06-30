Jeffrey聞阿正開咖啡店勁沾沾 「估唔到佢事業都係為咗我」 Ca姐拒再…
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Viu1HK報導：Jeffrey聞阿正開咖啡店勁沾沾 「估唔到佢事業都係為咗我」 Ca姐拒再叫游學修做「大哥哥」
「煨sir」Jeffrey、「Ca姐」Jessica同[email protected]齊齊出席活動，期間Jeffrey落場打機完勝對手，男神果然勁呀！事後佢自詡有天分，私下又會同女友打機「亨」鬆吓！笑提「爺爺」岑珈其連還喺唔同片段，爆Jeffrey拍《膠戰S3》唔記得帶身份證嘅蝦碌事，Jeffrey話唔會再咁大頭蝦，隨即叫佢爆爺爺事嚟個反擊，佢反歌頌爺爺冇還口，仲唔係人美心善？「情人」阿正榮升coffee shop老闆娘，咖啡精Jeffrey梗係要力撐，又搞笑話阿正無論係個心抑或事業都離唔開佢！
試當真節目《同囚易》噚日播出最後一集，Ca姐同男友游學修呢pair就係拍完迅速撻着，佢笑話依家睇返個節目都好尷尬，特別係聽到自己叫阿修做「大哥哥」！其後因為一單撞車而患難見真情，就燃起愛火啦！難怪Ca姐冧爆高呼所有嘢都係命運嘅安排！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]