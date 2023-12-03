Sofiee融入193家中 同「老爺奶奶」影全家福Jeffrey認係Edan「豬隊…
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Viu1HK報導：Sofiee融入193家中 同「老爺奶奶」影全家福Jeffrey認係Edan「豬隊友」好彩有人陪！️Serrini效法軒公拉票️ 幫「選民」按摩？
Jeffrey魏浚笙、Sofiee吳海昕同Serrini今日出席飲品活動，《I SWIM》嘅「Miss 翁」Sofiee同「余浪沖」Jeffrey喜相逢，Sofiee讚佢大隻又靚仔咗，但自嘲年紀大，唔敢自薦做MV女主角，咁謙呀！Sofiee又話同193合作舞台劇後，已經「融入3家」，「老爺」同「奶奶」仲搵「新抱仔」影「全家福」，笑Cry呀！咦，咁Sofiee同3爺有冇機呢？聽吓佢點答啦！
Jeffrey就話日前喺時裝活動同發哥合照好開心，仲話細細個有扮《賭神》cut牌，希望可以同偶像拍電影。講到Edan上載揸車片，笑指畀「豬隊友」踢爆買車，Jeffrey就爆笑回應喇！
至於Serrini就話入圍「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」5強已經好開心，希望就此止步，但欣賞軒公嘅拉票方法，自己都有福利可以回饋「選民」！想睇3位放笑彈，記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK