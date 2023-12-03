現場實況Jeffrey主動Encore 當眾「打丁」？ Serrini跟機乙女新夢晒…
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Viu1HK報導：現場實況Jeffrey主動Encore 當眾「打丁」？ Serrini跟機乙女新夢晒日文 戶外演唱變「風塵女子」
Jeffrey魏浚笙、ToNick、乙女新夢同Serrini為跑步祭任表演嘉賓，打頭陣嘅Jeffrey原定獻唱《我的世界地圖》同《失約巴黎》兩首歌，但佢大呻唔夠喉，主動要求Encore多首《第一個迷》，仲同全場Fans大合照，超級寵粉！最爆笑係Jeffrey獻唱《我》曲時，自抽「煨Sir」金句，將歌詞「目不識丁」唱做「目不打丁」，喂，日光日白當眾「打丁」得唔得㗎？
至於今朝落機就趕嚟表演嘅ToNick就唱出《一進不退》，恆仔仲大叫「精神」為自己打氣！而日系女團乙女新夢就送上《新しい夢》，四位妹豬落力載歌載舞，獲大批宅男Fans吶喊應援，High爆全場！
壓軸登場嘅Serrini即學乙女新夢大講日文，又問大家Feel唔feel到身上有層泥，台下即有人大叫「風塵女子」，笑爆全場，仲送上《樹仔》畀大家聽，不得了！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK