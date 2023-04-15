Viu1HK報導：Jennifer余香凝憑住《緣路山旮旯》「咩姐」一角，入圍第59屆金馬獎同埋第41屆香港電影金像獎角逐最佳女配角，其實Jennifer原本以為可以爭獎嘅角色都係要演技大爆發嗰種，點知咩姐嘅爽直自然，一樣可以得到觀眾鍾意同認同。不過，今次Jennifer嘅對手都唔嘢少，包括有Ivana王菀之、區嘉雯、蝦頭楊詩敏同林明禎，可謂各有長處，Jennifer坦言好欣賞Ivana嘅《飯戲攻心》，睇戲時拍爛手掌，仲視對手為最大嘅對手添。