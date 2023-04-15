余香凝視王菀之為最大對手想承接廖子妤奪最佳女配角️
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Viu1HK報導：Jennifer余香凝憑住《緣路山旮旯》「咩姐」一角，入圍第59屆金馬獎同埋第41屆香港電影金像獎角逐最佳女配角，其實Jennifer原本以為可以爭獎嘅角色都係要演技大爆發嗰種，點知咩姐嘅爽直自然，一樣可以得到觀眾鍾意同認同。不過，今次Jennifer嘅對手都唔嘢少，包括有Ivana王菀之、區嘉雯、蝦頭楊詩敏同林明禎，可謂各有長處，Jennifer坦言好欣賞Ivana嘅《飯戲攻心》，睇戲時拍爛手掌，仲視對手為最大嘅對手添。
Jennifer又回想起第38屆金像獎頒獎禮嘅盛況，嗰年32位影壇新星一齊排練咗幾個月，為既係喺頒獎禮上有精彩嘅表演。而呢班新世代當中，同Jennifer最Friend嘅一定係Fish廖子妤，兩位識咗差唔多十年，喺工作上互相扶持，今年到Jennifer入圍女配，佢當然希望承接好姊妹攞獎啦。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]