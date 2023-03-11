天才Jer恨大球場開騷萬人大合唱 拍戲裸露冇尺度 想扮爆粗band友 望A…
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Viu1HK報導：天才Jer恨大球場開騷萬人大合唱 拍戲裸露冇尺度 想扮爆粗band友 望Anson Lo開心啲 爆Edan腹肌已消失
Jer 柳應廷最近推出新歌《從零開始的新世界》，搵咗The Hertz成員Herman幫手聯合作曲，結果兩粒鐘就搞掂，被讚為天才，Jer笑言「當然啦！」又有新朶啦！呢首歌係開心仔的開心歌，Jer話MIRROR隊員之中，佢最想Anson Lo 可以開心啲，點解？聽佢自己講呀！
天才Jer透露準備咗多首作品今年推出，期望可以出實體碟，更期望可以開個人演唱會，佢夢想中的演唱會係喺大球場上，同全場觀眾萬人大合唱，聽落都好有氣勢呀！除咗演唱，獲提名今屆金像獎最佳新演員的Jer，都想有多啲拍戲機會，仲話想演啲好似爆粗Band友的角色，有原因架，佢仲話拍攝裸露冇底線，皆因自己勤做gym身材都見得人，但隊友Edan好耐冇操啦，啲腹肌……..！好好笑呀，快啲睇啦！
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