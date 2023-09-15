柳應廷新歌呼籲年輕人珍惜生命️MV邀柳柳粉大合唱釋放壓力

Viu1HK報導：Jer柳應廷今日推出最新單曲《Dear Children》，佢因為觀察到近年香港年輕人面對唔少壓力，有啲仲抵受唔住而輕生，所以想送藉呢首歌為佢哋打氣，「近期好多新聞，指年輕人面對好多唔開心嘅事，有人選擇結束生命。佢哋雖然已經成年，但其實佢哋都只係內心帶住孩子氣嘅一群。」首歌係佢同王雙駿、吳林峰、Oscar同ONE Orchestra聯手製作。