柳應廷新歌呼籲年輕人珍惜生命️MV邀柳柳粉大合唱釋放壓力
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Viu1HK報導：Jer柳應廷今日推出最新單曲《Dear Children》，佢因為觀察到近年香港年輕人面對唔少壓力，有啲仲抵受唔住而輕生，所以想送藉呢首歌為佢哋打氣，「近期好多新聞，指年輕人面對好多唔開心嘅事，有人選擇結束生命。佢哋雖然已經成年，但其實佢哋都只係內心帶住孩子氣嘅一群。」首歌係佢同王雙駿、吳林峰、Oscar同ONE Orchestra聯手製作。
Jer希望提醒大家珍惜生命，「唔係淨係得佢哋自己面對困難，呢個城市裏面不論大人小朋友，都會遇上好多生活或者工作上嘅壓力問題，選擇結束生命唔係唯一嘅出路，有時候可以聽下歌，歌曲會陪伴住大家渡過唔開心嘅時刻，面對唔開心嘅事。」Jer又分享自身經歷，過去亦曾面對無形壓力，「我都經歷過好多面對壓力嘅事情，最大迷茫係啱啱讀完書，要出嚟搵工，屋企人冇俾壓力，但自己覺得要搵份工作回饋返屋企，嗰個選擇係好大壓力，因為當時我夾Band，但又唔係好多收入，屋企或者社會冇直接俾壓力你，但係有一種無形嘅壓力。」
《Dear Children》MV請到年齡介乎18至24歲嘅年輕演員、柳柳粉，同埋一位小朋友參演，當中三位年輕人面對住學業、身體殘障、感情等嘅唔同壓力，亦係大眾好容易面對嘅問題。Jer又提到同吳林峰合寫旋律時，特別加入大量合唱部分，俾大家跟住首歌吶喊，將壓力釋放，「最尾同柳柳粉大合唱，係好想同大家透過吶喊釋放，希望大家睇完會有共鳴。另外嗰位小朋友，就代表未來同希望，佢揸住攝錄機，拍低晒MV裡面所有發生嘅事，象徵未來掌握係自己嘅手裏面，取決於自己嘅心態。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK