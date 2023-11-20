Jeremy信Edan手車叻過Jer B 驚揸車無意解凍「雪藏牌」️ 畀Stan…
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Viu1HK報導：Jeremy信Edan手車叻過Jer B 驚揸車無意解凍「雪藏牌」️ 畀Stanley操一分鐘即嘔兩次？
Jeremy李駿傑今日以王子Look出席水晶品牌活動，吸引大批Unicorns撐場。講到「Jer B」今日生日，Jeremy想送戒指畀好兄弟做生日禮物，仲話夠膽試吓Jer手車，事關最細膽嘅Anson Lo坐完都只係暈啫，但笑言對Edan手車比Anson Lo有信心！咦？咁Jeremy又會唔會「解凍」返個「雪藏牌」呢？佢就咁答喇！
講到「巨龍與豬仔」早排遊日本，Jeremy就唔怕同Stanley浸溫泉喇，笑言除咗「馬鞍山巨龍」外，冇嘢未見過，又「被迫」讚大表哥身材好，笑Cry呀！Jeremy又開心Share之前跟大表哥操肌嘅「嘔爆」趣事，仲預告埋出新歌嘅時間表。想睇Jeremy變「開籠雀」，記得loop爆喇！
網民點睇？
被Stanley 操….😮
好有幻想空間🤪🤭
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK