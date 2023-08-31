現場實況Serrini 獲 Jeremy拖手仔怕人鬧被「一個好溫柔嘅處女座」電…
廣告
Viu1HK報導：現場實況Serrini 獲 Jeremy拖手仔怕人鬧被「一個好溫柔嘅處女座」電到迷失方向
Jeremy李駿傑首個個人演唱會《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》噚晚圓滿結束，期間Jeremy邀得粉紅公主look嘅Serrini做嘉賓合唱《網絡安全隱患》，臨尾仲錫咗「條女」手仔一啖，搞到全場尖叫！事後Jeremy換完衫再出場拖返住Serrini隻手仔，Serrini抵死笑話再拖落去怕畀人鬧，點會呢又？
之後佢哋開咗個互讚mode，Jeremy先讚Serrini係一個好有才華、風趣、獨特嘅人，一直都好想同對方合作；而Serrini就「回禮」話好欣賞Jeremy，事關覺得Jeremy係「一個好溫柔嘅處女座」，唔知樹妮妮講呢句說話有冇語帶雙關嘅意思呢？而且仲要係好take care人、待人以誠，因為對話嘅時候會望住眼睛，係有被respect嘅感覺呀！
最後Serrini話希望「米媽」可以一直妖艷落去，唔知樹妮妮喺呢4分鐘係咪被米王子電暈，落台嗰陣差啲搞錯方向，旋轉with自己！而Jeremy事後解釋只係隔空錫手仔，仲揚言唔怕畀「條女」抽水，事關自加「錫手戲」已經贏咗，估唔到米米都有好勝一面呀！
網民點睇？
Jeremy 進步神速，加油加油，永遠支持你❤❤❤
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK