Jeremy勢要打破既有印象 預告個唱展示百變一面 唔恨做上弦一 只想走…
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Viu1HK報導：Jeremy勢要打破既有印象 預告個唱展示百變一面 唔恨做上弦一 只想走得更遠
MIRROR成員Jeremy 8月30號將會舉行處男個唱，佢透露演唱會rundown已經排好，有成三分之二part都係唱跳，佢仲講明今次演出要打破Unicornsss對自己嘅既有印象，到時仲可以見到佢比較Man同深情嘅一面添！係咪好期待呢？至於有冇騷肌環節，Jeremy就話會努力嘞！
講到網民經常以「上弦」、「下弦」去區分MIRROR成員，Jeremy就話從來未因為排名質疑過自己，相反覺得每個人步伐都唔一樣，唔係鬥快，就算走得慢都唔緊要，相信自己能夠走得遠就得！佢仲話就算做到「上弘一」都冇意思，事關外面嘅世界總有人比自己厲害！啱啊，隊友之間應該係互相學習，而唔係互相比較，Jeremy就話希望撞有Anson Lo嗰種舞台魅力，又想學Jer唱歌咁有Powerful。至於Jeremy覺得自己邊方面進步得最多？即刻睇片聽下佢點講啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]