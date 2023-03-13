Jeremy以張國榮為目標推動妖媚作品 想演霸道總裁殺光Unicorn 巨龍與…
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Viu1HK報導：Jeremy以張國榮為目標推動妖媚作品 想演霸道總裁殺光Unicorn 巨龍與豬仔要互相依靠
Jeremy李駿傑最近推出今年第一首作品《CLOSER》，有別於舊年三首歌既暗黑風格，新歌帶有西班牙曲風、節奏明快而且輕鬆既歌，佢亦希望今年展示全新嘅自己，想將妖嘅元素商業化，令大眾更容易接受，並以哥哥張國榮做目標，推動妖媚作品。《CLOSER》都有故事，講既係同初相識女仔之間既曖昧關係，表達出想進一步但又唔敢行前嘅感覺，雖然Jeremy嘅戀愛經驗唔多，但佢仲好記得一段青春往事。
Jeremy努力耕耘咗幾年終於得到回報，上年橫掃各大頒獎禮新人獎，為佢帶嚟力量嘅除咗屋企人，亦有MIRROR兄弟們，Jeremy得到肯定鏡仔們都開心到飛起，特別係巨龍Stanley仲感動到喊添。講到經常得到Stanley嘅安慰、支持，豬仔話希望大家以後可以要互相依靠。另外，Jeremy亦想嘗試拍電影、劇集，演霸道總裁殺死啲Unicorn咁話！
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