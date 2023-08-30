現場實況Jeremy處男️個人演唱會Unicorns打造「獨角獸嘉年華」應…
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Viu1HK報導：現場實況Jeremy處男️個人演唱會Unicorns打造「獨角獸嘉年華」應援 「頭號Remy」阿正高呼愛到發燒
《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》今晚喺會展舉行，為咗應援偶像Jeremy李駿傑嘅首次個人演唱會，Unicorns將Hall 5E佈置成「獨角獸嘉年華」，除咗有好多Fancy汽球裝置外，仲有Jeremy最鍾意嘅紫色同暗黑系應援，加上cute到爆嘅卡通駿駿，吸引大人細路齊齊打卡，仲大聲叫口號祝Jeremy Good Show，場面熱鬧！
向來人緣好嘅Jeremy，獲唔少圈中人捧場，包括「頭號Remy」阿正、Elsie、小儀、ERROR正副隊長Fatboy同Dee哥、吳林峰、「大表嫂」Alina同「阿旦」鄧洢玲等，阿正仲高呼愛Jeremy愛到發燒，好Wild呀！
網民點睇？
睇梁葉睇到厭，常常都有佢，波蘿雞咁🎉🎉 Jeremy good show 😅😅😅😅
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK