Jeremy與台灣YouTuber小宮做情侶 MV有《想見你》feel 恩愛與悲傷…
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Viu1HK報導：Jeremy與台灣YouTuber小宮做情侶 MV有《想見你》feel 恩愛與悲傷交集
Jeremy李駿傑以往歌曲造型多數帶有妖魅味道，今日推出嘅新歌《You First》卻係一首慘情作品，由首度合作嘅謝芊彤作曲、周耀輝填詞、王雙駿編曲及監製。Jeremy形容芊彤嘅Demo好有台灣嘅感覺，令佢覺得適合拍一啲好似台劇《想見你》嘅MV劇情，所以今次就特登去台灣拍MV。
MV都有啲恐怖同血腥feel，當中用咗顏料表達喺愛情中情侶嗌交心痛、痛苦畫面，但同步穿插甜蜜嘅回憶。女主角方面，請咗台灣YouTube Channel「這群人TGOP」嘅小宮，Jeremy表示雙方第一次合作，又要演到好似好恩愛嘅情侶，佢大讚拍檔無論恩愛、悲傷、鬧交都好Pro好交到戲，「拍攝中途好辛苦好多外景，但小宮都有好多Energy去做呢件事，同佢今次合作十分開心。」
原來除咗《You First》，Jeremy透露好快會推出下一首新歌。而今次喺台灣，更係一口氣同步拍攝咗兩個MV，「中間不斷轉換角色，再加上連續3日由朝到晚，已經混淆咗，唔知自己拍緊乜，但出嚟效果又好驚喜！」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]