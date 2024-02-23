Juno點煙懷緬大飛@LMF憶點滴激罕流下男兒淚自爆台上焗暈要攙扶…
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Viu1HK報導：Juno點煙懷緬大飛@LMF憶點滴激罕流下男兒淚自爆台上焗暈要攙扶
Juno麥浚龍今晚唱爆亞博後受訪，自爆當初構思呢個演唱會時，第一個邀請嘅單位就係大飛@LMF，唯大飛早前因病離世，所以個唱尾段改為向大飛致敬。Juno坦言同大飛之前嘅合唱就只有《我們的末日》呢首慢歌，每次聽到都會諗起二人之間嘅點滴，佢又直指綵排嗰陣最想避開嘅就係呢首歌，最後on show嗰陣都激罕流下男兒淚！
Juno亦解釋拎住支煙演唱嘅背後含「洋蔥」原因，又自爆唱到《金剛圈》嗰陣，突然感到頭暈，斷估係因為着住件絲絨西裝太焗，落台嗰陣要兩邊扶住工作人員，同時咁啱佢亦見到台下有fans暈低，仲話會再了解fans情況喎！
而今次跨媒體創作大獲好評，Juno同班老友喺台上都話有意re-run，佢仲聽到有fans提議開拍呢個電影劇本，Juno就統一一個回應喇！想知佢點答？咁就要睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK