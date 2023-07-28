謝安琪由硬漢變少女分享張繼聰冧故爆囡囡睇完Anson Lo個唱後追星行…
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Viu1HK報導：謝安琪由硬漢變少女分享張繼聰冧故爆囡囡睇完Anson Lo個唱後追星行為
Kay謝安琪今早出席護膚品品牌活動，出場嗰吓勁仙！佢笑嘲自己之前係硬漢，但依家就變得更女性化，仲笑爆話會同老公張繼聰battle搽護膚品，可以做對「護膚夫婦」！
前日Kay陪囡囡Kakaball追星，睇Anson Lo solo concert，佢搞笑話囡囡好怕醜，但影完合照就勁緊張想攞相，之後秒換wallpaper同通訊app icon，唔止添呀，當晚仲興奮到要食宵夜先肯瞓，呢幾日又做「考古員」喪loop偶像片！咁張生有冇呷醋先？Kay激讚老公勁大方，笑話兩者唔同路線嘛，又指Kakaball係好深愛Daddy嘅！講到Kay上《戀講嘢》分享同老公之間嘅恩愛事，佢即場追加多個超冧故，想知就睇訪問片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]