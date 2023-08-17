Kay預告新歌明日面世冧唱老公作品成入行里程碑️心郁郁想開愛…
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Viu1HK報導：Kay預告新歌明日面世冧唱老公作品成入行里程碑️心郁郁想開愛情節目️讚193夠直率
女神Kay謝安琪今日出席家電活動，自稱係家中嘅話事人，負責打點屋企嘅所有嘢，閒時興趣係睇食譜，一有時間都會拉埋囡囡KakaBall一齊玩煮飯仔，享受親子時光！雖則Kay話男人有兩樣嘢好緊要，一係髮型、二就係下廚，但佢就抵死篤爆囝囝張瞻同老公張繼聰勁幸福，甚少入廚房，更笑指佢哋可能連爐都唔識開！不過Kay一啲都唔介意，因為佢嘅必殺技就係以美食俘虜佢哋，搞到佢哋不能自拔，的確係高招！
Kay又預告新歌《成婚破浪》聽日面世，直言唱到老公嘅大作係入行18年以嚟嘅一大里程碑，深感榮幸呀！提到早前佢上《戀講嘢》做嘉賓主持，成功引導193大爆戀愛史，咁不如遲啲開個節目講婚姻之道啦？Kay心郁郁話想試，又勁欣賞193夠直率呀！齊齊集氣女神開節目！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK