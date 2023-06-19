謝安琪笑囝囝張瞻「識玩」 多靚女同學 支持追夢唔排斥兒子參加《造星…
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Viu1HK報導：謝安琪笑囝囝張瞻「識玩」 多靚女同學 支持追夢唔排斥兒子參加《造星》
Kay謝安琪今朝以性感造型出席護膚品活動，佢透露日前大仔James張瞻16歲生日，請咗十幾位同學仔去屋企開P，所以40歲嘅「兩老」就去Gym Room遠距離「參與」，仲大讚James啲同學又乖又靚女，準備埋禮物畀妹妹，超Sweet！咦，當中有冇James嘅女朋友呢？Kay就話經常向同學仔探口風，但個個都支吾以對，阿仔就堅稱長期單身，大讚佢識玩呀！
Kay話見到James畢業感觸良多，又話佢對運動科學同表演都有興趣，笑言係上次跟Daddy張繼聰返演藝時見到長腿姐姐們跳舞，因而產生興趣，亦唔介意阿仔出年參加《全民造星VI》。
此外，最近忙拍新劇《法與情》嘅Kay，對就快煞科感不捨，又笑認自己睡相優雅兼虔誠，唔怕被偷影。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]