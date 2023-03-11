Kayan9896默認同Locker分手 叫追求者放馬過嚟 古天樂拍潛水戲被扇葉…
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Viu1HK報導：Kayan9896默認同Locker分手 叫追求者放馬過嚟 古天樂拍潛水戲被扇葉傷縫9針 Tyson Yoshi爆自薦寫歌被Jeffrey拒絕
近日被瘋傳同Locker分手嘅Kayan9896，噚晚hot爆以lace bra外着皮褸出席品牌活動，睇嚟冇受分訊影響，亦首度開腔默認回復單身，希望大家畀啲空間佢，心情慢慢調整中。至於同Locker可唔可以再見亦是朋友？Kayan話遲啲答，睇嚟有啲保留，但就呼籲追求者放馬過嚟！
而古天樂就西裝骨骨出席品牌活動，透露啱啱完成飾演魔術師嘅新戲，笑話變魔術真係好難，又自爆拍潛水戲份被扇葉打傷手指要縫9針！主演電影《明日戰記》入圍角逐金像獎「最佳電影」，古仔表示攞唔攞獎就等上天安排。
啱啱喺巴黎返港嘅阿Sa蔡卓妍，對於好姊妹何超蓮被傳4月同男友竇驍結婚，佢都話有恭喜對方，而超蓮就以「多謝」作回應，睇嚟婚訊都似層層咁！同樣被傳結婚嘅仲有吳千語，但千語就否認，並澄清只係同周揚青錄影節目橋段，如果拉埋天窗會公開好消息。
另外，Tyson Yoshi、Jeffrey呢對好兄弟就以校園look出場，前者爆自薦寫歌畀Jeffrey被拒，希望遲啲會有crossover機會。
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