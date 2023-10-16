KOLOR成軍18年Sammy自揭曾患抑鬱勉勵同路人兩結他手今年齊做老…
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Viu1HK報導：KOLOR成軍18年Sammy自揭曾患抑鬱勉勵同路人兩結他手今年齊做老襯 即場晒恩愛現場實況
一連三場《KOLOR TOUCHDOWN 2023》演唱會噚晚（15日）圓滿結束，四子話唔夠喉，已定明年2024去台灣、英國等地開巡迴演唱會，尾站係香港，可唔可以如願喺紅館開騷就要睇攞唔攞到期嘞。
今年係KOLOR成軍18年，台上台下都好大感觸，主音Sammy（蘇浩才）自爆10年前曾患抑鬱症，佢覺得係「都市病」，人生必需經歷，並語重心長咁話「大家一定要正視，唔好覺得好奇怪，要接受自己狀況，跟醫生指示，慢慢就會好。」
而Sammy、結他手Robin（羅灝斌）同Bass手阿Singz（謝日昇）嘅另一半都有撐場，Singz更把握機會喺台上向拍拖11年女友求婚，佢話同Robin心有靈犀，喺Band房傾傾下偈，同步話想今年結婚，笑言年紀有番咁上下要計劃將來。Singz都經歷好多嘢，曾因壓力太大搞到面癱，多得女友開解同鼓勵，呢個女朋友真係抵錫。至於Robin就趁女友生日送上求婚驚喜！佢地接受完訪問，仲好大方咁分別同另一半合照鍚鍚晒恩愛添，想知更多梗係要睇啦。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK