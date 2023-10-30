AK靠鏡頭魔法️有木村影子 Ian大膽到寸隊長? 公開爭取播出Lokm…
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Viu1HK報導：AK靠鏡頭魔法️有木村影子 Ian大膽到寸隊長? 公開爭取播出Lokman走音花絮
Ian、Lokman同AK喺ViuTV原創劇《冰上火花》飾演冰球運動員，睇見佢哋喺冰場著上制服真係忍唔住心心眼！而講起冰球，大家都好容易聯想起經典日劇《冰之驕子》嘅木村拓哉，AK就話自己靠鏡頭魔法，變到好有木村嘅影子，佢仲被踢爆拍攝空檔，特登上網search木村啲造型照，學對方咁擺pose，chok到行影型仔相，笑cry啊！
至於Lokman話著咗冰鞋變高後，Ian居然Mean爆寸隊長話「但係大家一齊變高喎！」認真大膽啊！而分享拍攝趣事嗰陣，Lokman自爆有場嚴肅戲，幾乎所有演員都在場，但因為自己失聲，完全控制唔到幾時、邊粒字會走音，搞到大家都不停「焗蟹」，忍笑忍到背影都震埋！講到呢度，一向都係公開爭取擔當嘅Ian，即刻喺鏡頭前話希望可以將呢啲花絮公開！真係有做嘢㗎！仲想知佢哋拍攝有咩趣事？即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK