Lokman首任電影男主角 MIRROR總動員撐場 獲影帝林家棟點名再合…
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Viu1HK報導：Lokman首任電影男主角 MIRROR總動員撐場 獲影帝林家棟點名再合作
林家棟、Lokman楊樂文、吳廷燁、陳湛文、鄭保瑞等今日出席《命案》首映禮，MIRROR集體出動、ERROR成員肥仔、Dee哥、193同P1X3L成員Phoebus、Marco等撐場，一班頭巾兵團亦落力為隊長應援，場面墟冚！
家棟喺台上表明想同Lokman再合作，又自爆最多NG 52次，破晒自己紀錄，仲話拍到洩氣兼崩潰。咁Lokman呢？佢話雖然拍攝過程辛苦，但自己未驚過，如果鄭保瑞再邀約，自己幾大都參與呀！笑問驚唔驚隊友睇咗演出後，好驚「文哥」？Lokman話咁就好喇，以後講嘢可以不怒而威！講到Edan噚晚同青雲集郵，Lokman就解釋因為一個原因而失敗，想知係咩？記得睇！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]