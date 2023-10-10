Lolly Talk宣布11月九展開騷阿Yo感觸爆喊邀Day做嘉賓？Sinnie劇…
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Viu1HK報導：Lolly Talk宣布11月九展開騷阿Yo感觸爆喊邀Day做嘉賓？Sinnie劇透有齊男女老幼分組鬥減肥️Yanny罕加入雞胸軍團現場實況
女團Lolly Talk今日開記招宣布11月29日喺九展開騷，暫定一場，席間成員阿Yo感觸爆喊，Sinnie同Elka即刻安慰，心痛死全場嘅波板糖啦！佢哋又surprise波板糖，即場首唱新歌《二人限定故事》，並預告到時開騷會再有新歌！
輪住生日嘅阿妹、Elka同阿蛋齊齊許願，希望大家身體健康，籌備演唱會期間唔好再病！Sinnie劇透處女騷會勁歌熱舞，會唔會請「前成員」Day做嘉賓？佢秒封口笑話嘉賓方面係男女老幼都有，希望波板糖大力支持再加場！
講到才藝表演，Elka搞笑話要喺唱《一把火》嗰陣扮火圈畀班姊妹跳，呢舖就真係要留名睇表演啦！至於衫方面，會唔會好似演唱會名「little thing」行sexy路線？MeiMei即刻話要再減2、3kg，成員們仲爆Yanny為keep fit改變得最多，竟然加入食雞胸軍團！8女更為互相鞭策，分紅、綠兩組battle減肥添！
有指佢哋快過COLLAR開騷，Lolly Talk謙稱佢哋只係跟隨自己嘅步伐；而有波棒糖指周國賢同佢哋合照疑抽水，8女都有回應！即刻click入片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK