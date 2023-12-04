Lolly Talk騷後️感空虛報復式喪食密接活動賺錢幫補MV製作 等睇…
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Viu1HK報導：Lolly Talk騷後️感空虛報復式喪食密接活動賺錢幫補MV製作 等睇Elka跳火圈 壽星女Tania 阿Yo生日月被「排擠」？
女團Lolly Talk上星期先開完首個演唱會，事隔幾日8女又再出動搵真銀，仲勁搞笑咁即場「搲撈」，笑話要嚟幫補新歌《六度分隔理論》嘅MV製作，更初步諗定大玩animation，甚至叫Elka「找數」跳火圈，認真創意無限！唔知今次輪到邊位成員邀請嘉賓自肥呢？
各成員呢幾日都仲係喪post返演唱會啲相，佢哋話份空虛感仍然keep住喺度，完騷後佢哋亦隨即展開幾輪報復式喪食！不過見Tania右手嘅無名指同尾指包紮住，佢解釋只係作保護用途，各位波板糖唔使擔心！踏入12月就係Tania同阿Yo嘅生日月，呢兩位壽星女超期待班姊妹點同佢哋慶祝，相反班姊妹突然煞有介事咁，交晒戲say no兼玩「排擠」，想知2位壽星女許咗啲咩願？MeiMei又怕唔怕再做豬隊友？睇片啦！
網民點睇？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK