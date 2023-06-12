Luxi否認️被Lokman求婚 取笑男友習慣「latergram」
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Viu1HK報導：Lokman楊樂文女友Luxi甄吳露茜日前出席雪糕活動時，自認同男友都係「甜品胃」，屋企長備雪糕，但笑言唔算浪費女友，好少餵男友食雪糕！不過，Luxi同Lokman都有少少儀式感，大時大節會特別慶祝，亦鍾意DIY手作禮物互冧，但自己嘅美術天份就遠遠不及Lokman喇！估唔到文哥除咗跳舞叻，連做勞作都有一手喎！
講到Lokman早排喺ig上載花束相，仲話：「今次掂晒啦老豆！」惹嚟求婚疑雲。Luxi就否認被求婚，仲笑Lokman嘅「latergram」習慣出晒事，只係「520」送花啫，兩人都未有結婚計劃，長輩都冇催婚，一切順其自然啦！
此外，Luxi話Lokman拍《命案》時的確好投入，搞到情緒好沉重，但未至於嚇親自己。佢亦話想嘗試演戲，但唔想第一次演出就同Lokman情侶檔，想自己打天下。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]