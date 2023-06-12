Viu1HK報導：Lokman楊樂文女友Luxi甄吳露茜日前出席雪糕活動時，自認同男友都係「甜品胃」，屋企長備雪糕，但笑言唔算浪費女友，好少餵男友食雪糕！不過，Luxi同Lokman都有少少儀式感，大時大節會特別慶祝，亦鍾意DIY手作禮物互冧，但自己嘅美術天份就遠遠不及Lokman喇！估唔到文哥除咗跳舞叻，連做勞作都有一手喎！