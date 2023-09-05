Lyman摑出童顏 恨拍內褲廣告 素顏捧秋生場 「冇面」見人？ Hei He…
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Viu1HK報導：Lyman摑出童顏 恨拍內褲廣告 素顏捧秋生場 「冇面」見人？ Hei Hei Meow想拍綜藝唔Mind食蟲
《全民造星V》冠軍Lyman、參賽者Hei Hei、Meow、Oscar、Bron同靚女Ah Gi樊沛珈等，噚晚盛裝出席彩妝活動，以霸道總裁Look示人嘅Lyman，分享護膚秘訣係全靠太太嘅「摑面神功」，仲沾沾自己Baby Face，喺外國被Check ID時呃到唔少人！靚仔又大隻嘅Lyman，仲預告可以騷肌拍廣告，各大廣告商Ready喇喂！
講到佢日前同Kakit齊齊睇黃秋生同游學修主演嘅舞台劇，向來愛睇港產片嘅Lyman就好興奮喇，仲親解被Kakit以「面具遮樣」之謎，呢位男神真係又true又pure呀！
至於Hei Hei同Meow都話想拍綜藝節目，唔介意食蟲同食辣，點知勾起Ah Gi為節目嚇到喊嘅慘痛經歷！最近處男下海主持《突然探班》嘅Hei Hei，仲分享首日開工面對193嘅趣事添！想知就捕實喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK