強尼演風水師要唔著底褲？柯煒林羨慕Kathy仔 梁雍婷有誅邪招式㊙️…
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Viu1HK報導：強尼演風水師要唔著底褲？柯煒林羨慕Kathy仔 梁雍婷有誅邪招式㊙️
強尼、「阿妹」岑樂怡、「Kathy仔」王頌茵、Will柯煒林、小野同Rachel梁雍婷等今日齊拍攝MakerVille原創劇《總有一瓣》，一眾演員烈日當空穿著戲服，依然氣氛歡樂，難怪佢哋都話再熱都想返工！
首次擔正嘅強尼、阿妹同Kathy仔坦言壓力不少，但一開工就relax晒，最辛苦係要喺炎夏拍外景，阿妹都試過中暑呀！強尼雖然唔怕熱，但飾演風水玄學界天才嘅佢，拍動作戲時就整親膊頭喇，搞到要喺片場當眾碌「復健球」紓緩，笑Cry呀！
此外，以軍裝Look示人嘅Will，雖然怕睇鬼片，但細個有追《我和殭屍有個約會》，情迷長腿馬小玲，遺憾今次角色冇得做諸邪手勢。Rachel就要挑戰戴colour con演戲，但最辛苦係喺「鬼地方」忍尿。小野就話女友Fish忙拍另一套劇，唔得閒探班，仲爆自己都有客串Fish新劇添！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]