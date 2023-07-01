COLLAR瞓身玩遊戲獻螢幕初吻咀出「大媽的愛」️Gao Ca…
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Viu1HK報導：COLLAR瞓身玩遊戲獻螢幕初吻咀出「大媽的愛」️Gao Candy封MVP Ivy成勇氣擔當
COLLAR成員Marf、Gao、Day、Candy、Winka、Ivy So同Sumling，噚日推出YouTube channel「COLLAR COLLECTS」，透過遊戲、深情剖白、同埋工作日常等題材，將佢哋最真實嘅一面呈現。
首集7位成員分成兩組進行遊戲比試，當中由「6月壽星」Marf、Day、Winka組成「壽星組」，同Gao、Candy、Ivy、 Sumling嘅「剩低班人」對決，大玩「壽包game」、「最短長壽麵」、「吹蠟燭」、「生日帽猜猜畫畫」等多個遊戲。其中Day、Winka對戰Candy、Ivy玩「最短長壽麵」時，拋底偶包瞓身玩遊戲，仲為節目獻出螢幕初吻，被隊友笑係「大媽的愛」！雖然Gao被Candy封為首集嘅遊戲MVP，但亦要同隊友接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，而Ivy驚都未驚過，仲帶動姊妹們鼓起勇氣試食，被封為「勇氣擔當」。
對於成立YouTube 頻道 ，隊長阿Gao認為可以令外界更了解COLLAR，Ivy搞笑話「平時講Day好為食、 Sumling 好大懵，呢啲冇人信，Ivy個口好大，冇實證，原來睇呢個節目就知。」而Marf 表示希望邀請唔同嘅人去佢哋個channel玩。佢哋唔驚女神形象崩壞啊，Day自信爆棚話「我哋無論任何時候都係女神。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]