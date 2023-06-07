Nice@Dear Jane誓開騷唱歌剝Tim棚牙 MC張天賦望昔日Busking友...

[email protected] Jane誓開騷唱歌剝Tim棚牙 MC張天賦望昔日Busking友…
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Viu1HK報導：[email protected] Jane誓開騷唱歌剝Tim棚牙 MC張天賦望昔日Busking友天宇引以為鑑
再有開騷好消息！MC張天賦同樂隊Dear Jane孖住上喺8月開亞博騷呀！今日佢哋現身記者宣布加玩吓遊戲冧fans，事後受訪表示呢次合作好開心，有時間嘅話都希望整首合唱歌。
三度為《全民造星》擔任評判嘅Tim，大讚今季學員好多都識玩樂器好犀利，特別睇好海外馬來西亞嘅學員！講到佢指打鼓嘅Jason Loi同宇軒唱歌好聽過鼓手兄弟Nice，Tim抵死笑話以為會剪走，Nice則揚言開音樂會唱歌，好波呀！MC被問到對busking好友天宇被指不忿滅燈寸爆，MC話仍欣賞對方唱歌，但希望天宇好好自我檢討、反省，被foul已令佢受惡果。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]