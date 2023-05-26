張天賦自嘲有甲組腳開工唔着短褲 同《造星V⭐》參賽者撞樣？ 霸氣話…
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Viu1HK報導：張天賦自嘲有甲組腳開工唔着短褲 同《造星V⭐》參賽者撞樣？ 霸氣話「MC得一個！」
MC張天賦今日現身尖沙咀出席活動，氣溫接近30度仍以冬季牛記look登場，MC笑話向「Artist沒有夏天」嘅定律認命，仲自爆某身體部位唔見得人！入行短短兩年、以26歲之齡就入圍《福布斯》30歲以下嘅精英榜，MC霸氣話下個目標要挑戰富豪榜！
同係《全民造星》出身嘅MC都有留意新一屆嘅參賽者，提起有參賽者自覺同佢撞樣，MC man爆講咗句說話「一決高下」！另外，《造星V》導師之一嘅陳蕾，被陳子豐出post暗示出茅招搶人難睇，MC都有幫老友護航，不過佢話畀佢揀今屆邊team導師，佢竟然大義滅親話想去Jay Fung、Rosa嘅藍組！最後佢仲以舞技，將「華納三寶」（MC、洪嘉豪、陳蕾）排序，咁好笑嘅訪問內容就梗係睇足本版啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]